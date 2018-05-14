Расул Умбеталиев: Как поворачивается “язык” и позволяет “совесть” государственному чиновнику требовать повысить цены на энергоноситель?

Бишкек, “Саясат.kg”. Общественный деятель Расул Умбеталиев рассказывает о проводимой, главой ГКПЭН Уланбеком Рыскуловым политике в вопросе повышения тарифов на электроэнергию.

Председатель государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования(ГКПЭН) Уланбек Рыскулов на заседании Правительства КР 11 мая 2018 г. об итогах ОЗП 2017-2018 гг. и подготовке ОЗП 2018-2019 гг. заявил, что “Надо поднимать тарифы на эл.энергию, особенно когда есть инфляция. Когда дорожает бензин или уголь-мы же платим, а электроэнергия остается на том же уровне”.

Но он не сказал, что делать с тарифами на эл.энергию, когда есть коррупция в энергетической отрасли. Как поворачивается “язык” и позволяет “совесть” государственному чиновнику требовать повысить цены на энергоноситель.

Авария на ТЭЦ г. Бишкек показала колоссальный уровень политической и системной коррупции по сумме денежных, нанесенного государственного ущерба и по количеству участников, замешанных высокопоставленных чиновников.

Премьер-министр КР Мухамметкалый Абылгазиев сказал, что “надо обеспечить устранение коррупции в энергокомпантях, а не просить увеличить тарифы. Разговоров о повышении тарифов на электричество быть пока не может”.

На сегодняшний день тарифы на электрическую и тепловую энергии незаконны, так как срок постановления Правительства КР №660 от 20 ноября 2014 г. “Краткосрочная тарифная политика на электрическую и тепловую энергии на 2014-2017 гг.” давно истек.

В связи с тем, что в тарифы на эл.энергию была включена цена импортной эл.энергии из Казахстана, а покупка не производится на протяжении 3-х лет, то наоборот надо снизить тарифы на энергоноситель для населения страны.

Правительству КР в кратчайший срок необходимо разработать и утвердить новую тарифную политику на электрическую и тепловую энергии на ближайшие 3-5 лет.

Глава ГКПЭН Уланбек Рыскулов на заседании правительства сделал еще одно заявление, что “ТЭЦ г. Бишкек не перейдет на кыргызский уголь. Что касается казахстанского угля, то ТЭЦ не откажется от него, потому что переход будет обходится дороже. Если мы будем использовать местный уголь, то надо будет делать подсветку, использовать газ и мазут, будет дороже”.

Неужели некому подсказать главе исполнительного органа, все таки сколько стоит импортный и местный угли, а ведь работает целый отдел по ТЭК и недропользованию.

За последние 5 лет на ТЭЦ г. Бишкек поставляли казахский уголь кыргызские посреднические фирмы ОсОО «Прогресс Компани» и ОсОО «Рассвет Компани» аффилированные с олигархами соседнего государства, имеющие гражданства Израиля и Бельгии.

Казахские олигархи являются владельцами 100% акций АО «Шубаркуль Комир», откуда посреднические компании поставляют импортный уголь на тепловую станцию.

Ежегодный ущерб от поставок казахского твердого топлива на ТЭЦ составляли от 600 млн. до 1 млрд.200 млн. сомов.

Цены угля из Казахстана составляли 53-56 долларов США, а цены местных углей составляли 42-44 долларов США, при поставках твердого топлива на теплоцентраль.

До и после модернизации ТЭЦ г. Бишкек высокопоставленные чиновники в том числе и руководство ГКПЭН неоднократно заявляли, что тепловая станция полностью на 100% перейдет на использование кыргызских углей.

А зачем тогда «потратили» 26 млрд. сомов кредитных средств?

Для того чтобы покупать казахскую продукцию, тем самым еще больше обогащать олигархов соседней страны с иностранными гражданством и местных «маслокрадов» самого высокого ранга.

Самые богатые люди зарубежных государств были почетными гостями во Вторых Играх кочевников на Ыссык-Куле, на юбилейном торжестве экс-президента КР в государственной резиденции в Бишкеке.

Рядом с бывшим главой государства на 17 съезде партии СДПК сидел сын учредителя кыргызских фирм ОсОО «Прогресс Компани» и ОсОО «Рассвет Компани».

В списках временной депутатской комиссии ЖК КР по расследованию аварии на ТЭЦ г. Бишкек и рациональному использованию 386 млн. долларов США на модернизацию тепловой станции значится имя председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования(ГКПЭН) Уланбека Рыскулова.

Его надо поместить рядом с бывшими руководителями ОАО «Электрические станции» и экс-главой НЭХК.

В противном случае глава ГКПЭН будет продолжать антинародную и антигосударственную политику.

А может он до сих пор служит прежним экс. боссам, которые начали ярую деятельность по очернению политики действующей государственной власти и возможно намерен продолжать надзор по функционированию «серых» схем в энергетической отрасли.

Р.Умбеталиев,

общественный деятель