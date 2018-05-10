В Кыргызстане выросли цены на некоторые продукты питания

В Кыргызстане с начала мая незначительно подросли в цене мясо, сахар, растительное масло и картофель. Такие данные опубликовал Нацстатком КР.
При этом, согласно информации, наиболее высокие цены на юге республики, минимальные – в Иссык-Кульской области.
Так, средняя цена на рис установлена в пределах 70,56 сома. В апреле его стоимость не превышала 70,36 сома. Наиболее дорогой он в Оше – 92 сома, самая низкая цена – в Исфане. В Бишкеке цена на рис варьируется в пределах 70,35 сома.
Хлеб также показал небольшое увеличение отпускной стоимости. Если в прошлом месяце она достигала 44,13 сома, то в начале мая – 44,32.
Самый дорогой хлеб в Узгене – 66,90 сомов за булку (правда, не указан вес и вид хлебной продукции - ред.), а вот в Караколе он стоит 32,75 сома. В столице республики цена на данный продукт установилась на отметке 41,87, в Оше – 51,57 сома за булку.
С мясом разброс цен тоже зависит от региона. Дешевле всего баранина в Караколе – 280. Наиболее дорогая – в Баткене – 350 сомов за килограмм. В Бишкеке баранина стоит 294 сома, в Оше – 315.
Подсолнечное масло в Кыргызстане, по данным Нацстакома, оценивается в среднем в 95,93 сома, в апреле цена на продукт была 95,81.
Наиболее дорогое масло в Оше – 100,36, дешевле – в Балыкчи – 88,30 сома.
Стоимость картофеля остановилась на отметке в 26,29 сома, сахарного песка – 46,14, информирует ведомство.
Снизились в начале месяца цены лишь на куриные яйца – в среднем по стране 69,83, говядину – 322,87 и муку высшего сорта – 37,80 сома.
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