Что Кыргызстан отдаст за долги?

Сможет-ли премьер-министр №30 перепрыгнуть экономическую пропасть?

Кыргызстан незаметно, но верно катится к экономическому банкротству. Об этом свидетельствуют пресс-релизы международных финансовых структур. Так по данным АБР (Азиатского банка развития) ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ КР МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ 96% ОТ ВВП К КОНЦУ 2019 ГОДА. Вот что пишет «tazabek.kg»:

«Устойчивость долга Кыргызстана улучшилась, однако уязвимость к внешним и внутренним рискам сохраняется. Об этом говорится в презентации АБР (Азиатского банка развития) «Обзор развития Азии-2018».

По информации специалистов банка, считается, что у Кыргызстана умеренный риск возникновения долгового кризиса из-за сохраняющейся уязвимости относительно стабильности валюты и возможного ухудшения сальдо государственного бюджета.

«Поскольку государственный внешний долг КР теперь составляет 56% к ВВП, общий внешний долг (ОВД) может, если не произойдет никаких потрясений, быть менее 96% от ВВП к концу 2019 года», - сообщает

Справка:

Общий внешний долг - остаток непогашенных фактических обязательств по кредитам и займам всех секторов экономики за исключением межфирменной задолженности.

P.S. Самое опасное в новости «Тazabek» это фраза «Если не произойдет никаких потрясений». Следовательно, если в КР произойдет что-либо, то к 2019 году ОВД может перевалить отметку 100% и Кыргызстан объявят страной-банкротом.

Банкроту никто не станет выделять кредиты и инвестиции, наоборот начнут жестко требовать по долгам (по принципу с паршивой овцы хоть шерсти клок). Дальше, возможно, в силу вступят консигнационные долговые обязательства – это когда Кыргызстан будет вынужден отдать кредиторам предприятия типа Токтогульской ГЭС, а китайцам будущую ж-д через Алай лет на 50 бесплатно, либо кредиторам отойдут самые ценные месторождения драгоценных и редкоземельных металлов. Так произошло с соседним Таджикистаном – он отдал 1.5 тыс. кв/км земли (в ГБАО) Китаю за долги, также Душанбе передает им золоторудные месторождения.

И здесь для Кыргызстана возникает судьбоносный вопрос:

- Сможет ли правительство Мухаметкалыя АБЫЛГАЗИЕВА вкупе с президентом Сооронбаем ЖЭЭНБЕКОВЫМ совершить экономический прыжок, чтобы миновать падение Кыргызстана в экономическую пропасть?

Руслан САПАРОВ

Источник - div.kg