Что Кыргызстан отдаст за долги?

Сможет-ли премьер-министр №30 перепрыгнуть экономическую пропасть?
Кыргызстан незаметно, но верно катится к экономическому банкротству. Об этом свидетельствуют пресс-релизы международных финансовых структур. Так по данным АБР (Азиатского банка развития) ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ КР МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ 96% ОТ ВВП К КОНЦУ 2019 ГОДА. Вот что пишет «tazabek.kg»:
«Устойчивость долга Кыргызстана улучшилась, однако уязвимость к внешним и внутренним рискам сохраняется. Об этом говорится в презентации АБР (Азиатского банка развития) «Обзор развития Азии-2018».
По информации специалистов банка, считается, что у Кыргызстана умеренный риск возникновения долгового кризиса из-за сохраняющейся уязвимости относительно стабильности валюты и возможного ухудшения сальдо государственного бюджета.
«Поскольку государственный внешний долг КР теперь составляет 56% к ВВП, общий внешний долг (ОВД) может, если не произойдет никаких потрясений, быть менее 96% от ВВП к концу 2019 года», - сообщает
Справка:
Общий внешний долг - остаток непогашенных фактических обязательств по кредитам и займам всех секторов экономики за исключением межфирменной задолженности.
P.S. Самое опасное в новости «Тazabek» это фраза «Если не произойдет никаких потрясений». Следовательно, если в КР произойдет что-либо, то к 2019 году ОВД может перевалить отметку 100% и Кыргызстан объявят страной-банкротом.
Банкроту никто не станет выделять кредиты и инвестиции, наоборот начнут жестко требовать по долгам (по принципу с паршивой овцы хоть шерсти клок). Дальше, возможно, в силу вступят консигнационные долговые обязательства – это когда Кыргызстан будет вынужден отдать кредиторам предприятия типа Токтогульской ГЭС, а китайцам будущую ж-д через Алай лет на 50 бесплатно, либо кредиторам отойдут самые ценные месторождения драгоценных и редкоземельных металлов. Так произошло с соседним Таджикистаном – он отдал 1.5 тыс. кв/км земли (в ГБАО) Китаю за долги, также Душанбе передает им золоторудные месторождения.
И здесь для Кыргызстана возникает судьбоносный вопрос:
- Сможет ли правительство Мухаметкалыя АБЫЛГАЗИЕВА вкупе с президентом Сооронбаем ЖЭЭНБЕКОВЫМ совершить экономический прыжок, чтобы миновать падение Кыргызстана в экономическую пропасть?
Руслан САПАРОВ
Источник - div.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!