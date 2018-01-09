Внешний долг Кыргызстана составил 4 млрд 15 млн долларов

Общий долг Кыргызстана составил 4 миллиарда 444 миллионов 68 тысяч долларов, сообщила сегодня, 8 января, пресс-служба Минфина.





Общий долг Кыргызстана составил 4 миллиарда 444 миллионов 68 тысяч долларов, сообщила сегодня, 8 января, пресс-служба Минфина.

Согласно информации, это показатель на 30 ноября 2017 года. Из этой суммы внешний долг страны составил 4 миллиарда 15 миллионов 22 тысячи долларов, внутренний долг - 429 миллионов 46 тысяч долларов.

До этого общий долг Кыргызстана составлял 4 миллиарда 378 миллионов 71 тысячу долларов, в том числе внешний долг – 3 миллиарда 984 миллиона 54 тысячи долларов, внутренний – 394 миллиона 17 тысяч долларов.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org