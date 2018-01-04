Для повышения зарплаты врачам Кыргызстана необходимо 18 миллиардов сомов

Годовой Фонд оплаты труда государственных организаций здравоохранения составляет 8,1 миллиарда сомов. Среднемесячная заработная плата – 9 тысяч 957 сомов, а общая среднемесячная зарплата по республике – 14 тысяч 811 сомов.



Для повышения зарплаты врачам Кыргызстана необходимо 18 миллиардов сомов. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Консолидированный бюджет системы здравоохранения в 2017 году составлял 15,3 миллиарда сомов. По данным Минздрава, расходы составляют 13,2 процента от объема общегосударственных.

Годовой Фонд оплаты труда государственных организаций здравоохранения составляет 8,1 миллиарда сомов. Среднемесячная заработная плата – 9 тысяч 957 сомов, а общая среднемесячная зарплата по республике – 14 тысяч 811 сомов.

Повышение начального уровня окладов работников здравоохранения повлечет за собой необходимость выделения дополнительных ассигнований из республиканского бюджета. Ориентировочная сумма составит 18 миллиардов сомов.

Напомним, ранее Ассоциация молодых врачей заявила, что правительство Кыргызстана не доплачивает медикам.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/72528/

