Дмитрий Журавлев, государственный советник Российской Федерации: «Для Кыргызстана ущерб будет больше, чем для Казахстана»

Сегодня по этому пути идут все серьезные интеграционные объединения на земле. Самым ярким примером этого служит Европейский союз - самое крупное и успешное интеграционное объединение.





- Здравствуйте господин Дмитрий, подводя итоги года, какое событие на просторах СНГ вы выделили бы в качестве самого положительного, и какое обозначили бы как имевшее отрицательное влияние на сосуществование постсоветских государств?

- Важнейшим негативным событием были возникшие трения между членами Евразийского Союза Казахстаном и Кыргызстаном, переросшие, в конечном счете, в таможенный конфликт. Таможенное противостояние противоречит самой идее Евразийского Союза. Отсутствие барьеров на пути перемещения товаров, капиталов и рабочей силы - это основной рычаг развития нашего союза. Сегодня по этому пути идут все серьезные интеграционные объединения на земле. Самым ярким примером этого служит Европейский союз - самое крупное и успешное интеграционное объединение.

- Интеграция на постсоветском пространстве: в каком состоянии она сейчас находится, каковы основные тренды этого процесса и главные опасности, подстерегающие его?

- Любая интеграция - процесс очень сложный. Особенно трудно, как это не парадоксально звучит, проходит интеграция стран, входивших раньше в единое государство. Слишком велика для молодых стран ценность независимости. И особенно важна для них независимость от тех, кто входил с ними в единое государство, поскольку независимость выразилась для молодых стран именно в разводе с частями былого государства.



Это, с одной стороны. С другой стороны части былого целого тесно связанны экономически. И разрыв этих связей больно бьет по экономикам молодых стран. Поэтому возникла парадоксальная ситуация: экономика и здравый смысл требуют максимальной интеграции, а политика и психология требуют максимального размежевания.

На просторах бывшего СССР это противоречие было наиболее острым. С одной стороны, СССР был единой фабрикой, и разрыв экономических связей практически разрушал экономику новых государств. С другой, все советские республики обладали всеми государственными атрибутами и возможности для политического размежевания. Поэтому пошло оно очень быстро.

В результате интеграционные процессы шли поначалу тяжело, два шага вперед - шаг назад. И лишь с появлением ЕврАзЭС и особенно ЕАЭС интеграционный процесс окончательно победил процесс размежевания. Но даже сейчас это очень сложное движение, и оно требует осторожности и осмотрительности. Случайная ошибка может нанести ущерб этому процессу.

Однако альтернатив интеграции нет. Это мировой тренд, и противостоять ему - это оказываться на обочине развития. Современное производство все более и более усложняется, и чтобы пробы производить современные товары, необходимо участвовать в интеграции.

- Быстро вспыхнувший и так же быстро урегулированный таможенный конфликт между двумя членами ЕАЭС в Центральной Азии, Кыргызстаном и Казахстаном - каковы его уроки, как вы считаете? Нужно ли ждать повторения подобных конфликтов между участниками интеграционных структур?

- Упомянутый вами конфликт является воплощением той сложности и противоречивости интеграционных процессов, о которых мы говорили выше. И из этого конфликта можно и нужно извлечь уроки.

Урок первый: ткань интеграции очень тонка и необходимо очень аккуратное и бережное поведение. Любые размашистые жесты и заявления вредят обеим сторонам конфликта, и тому, кто делает эти заявления, даже в большей степени тому, кто их слушает.

Второй урок: любой даже случайный конфликт бьет по экономике стран. Причем наиболее больно он бьет по экономике той страны, которая слабее. Поэтому, к сожалению, для Кыргызстана ущерб будет больше, чем для Казахстана. И он, этот ущерб, не сведется только к прямым потерям кыргызской стороны, но и к упущенной выгоде, которую дает единое экономическое пространство.

И наконец, третий урок: поскольку политической психологии - так я называю истерику некоторых политиков и политических структур - в данном конфликте больше, чем экономики, то разрешить его можно было, только проявив терпение, спокойствие и мудрость. Что и продемонстрировало руководство Казахстана и лично его президент Нурсултан Назарбаев. Это и мое мнение, и, насколько я могу судить, мнение большинства экспертного сообщества России.

- Кстати - а каково отношение России к этим интеграционным процессам и конфликтам между его участниками?

- Для России интеграция на постсоветском пространстве процесс естественный. Это восстановление на новом политическом экономическом и технологическом уровне старых связей, экономическое объединение политически независимых стран.

Собственно, это декларировалось при создании СНГ, но лишь сейчас мы этого достигаем. Такое единство есть мощный ресурс развития не только для России, но для всех наших стран. Именно поэтому нам так грустно смотреть на возникающие конфликты. И мы всегда поддержим любые усилия по их предотвращению и преодолению.

Напомним, Дмитрий Журавлев - Государственный советник Российской Федерации, кандидат политических наук, известный российский политолог, директор Института Региональных Проблем, преподаватель ВШЭ, эксперт правительства и АП РФ.

Источник: газета «Майдан.kg» №59 от 27.12.2017 / стр. 7, gezitter.org