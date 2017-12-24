Депутат: В мире распространяется биткоин, и до нас это дойдет. Что делать?

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев задал вопрос выдвигаемому на должность главы Нацбанка Толкунбеку Абдыгулову:





На заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев задал вопрос выдвигаемому на должность главы Нацбанка Толкунбеку Абдыгулову:

"В мире распространяется биткоин, и до нас это дойдет. Что вы думаете об этом? Или мы и дальше будем работать только по национальной валюте?".

По словам Толкунбека Абдыгулова, Нацбанк отвечет только за сом.

"Ответственность за нацвалюту стопроцентно возлагается на Национальный банк. А за другие валюты НБ КР не несет ответственность. Что касается биткоина, то моя личная позиция такова: каждый гражданин КР должен сам лично решить, пользоваться биткоином или нет. Его курс резко повышается и также резко понижается, поэтому каждый должен сам подумать и принять решение", - сказал Толкунбек Абдыгулов.

Кандидат также заявил, что если парламент и президент поддержат его кандидатуру, то он готов работать председателем Нацбанка на протяжении 7 лет. По его словам, по закону, глава Нацбанка назначается на 7 лет.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org