Около 400 тысяч жителей Киргизии голодают

Хуже всего дела обстоят в Таджикистане, лучше всего – в Казахстане

Около 400 тыс. жителей Киргизии или 6,4% населения этой среднеазиатской страны страдают от хронического недоедания. Об этом говорится в докладе, составленном аналитиками Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН.

Эксперты отмечают, что правительство Киргизской Республики пытается улучшить ситуацию в данной сфере, но пока недостаточно эффективно.

Наихудшая ситуация среди стран этого региона царит в Таджикистане — там голодают около 2,6 млн человек или 30,1% населения. Затем следует Узбекистан — 1,9 млн голодающих или 6,3% населения и Туркмения — 300 тыс. голодающих или 5,5% населения.

Лучше всего дела обстоят в Казахстане, где регулярно недоедают менее 2,5% населения или 450 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что по информации Организации объединенных наций, в 2016 году за чертой бедности в Киргизии проживало 25,4% населения или 1 млн 557 тыс. человек, из которых 74% являются сельскими жителями.

Согласно данным ЮНИСЕФ, 13% детей, проживающих на территории Киргизской Республики, страдают от хронического недоедания. Недостаток питания является одной из основных причин задержки роста и развития, а также высокой заболеваемости и смертности среди несовершеннолетних киргизстанцев.

ИА REGNUM.