Кому нам верить?

Министр экономики Артем Новиков в ходе заседания профильного комитета парламента заявил, что минимальная зарплата в Кыргызстане составляет 1060 сомов.
Министр экономики Артем Новиков в ходе заседания профильного комитета парламента заявил, что минимальная зарплата в Кыргызстане составляет 1060 сомов. Спустя некоторое время министр финансов Адылбек Касымалиев опроверг такую информацию. По его словам, показатель в 1060 сомов относится к 2016 году. Но на деле сейчас такой зарплаты нет.
«В детских садах, в больницах есть те, кто получает зарплату в 3-6 тысяч сомов. В детских садах есть должность помощника воспитателя. Они получают 3-4 тысячи сомов», - сказал он. Общественность растерялась, не знает, кому верить, кто говорит правду, а кто лжет.
Источник: газета «Фабула пресс» №90 от 01.12.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org
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