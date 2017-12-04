Кому нам верить?

Министр экономики Артем Новиков в ходе заседания профильного комитета парламента заявил, что минимальная зарплата в Кыргызстане составляет 1060 сомов.



Министр экономики Артем Новиков в ходе заседания профильного комитета парламента заявил, что минимальная зарплата в Кыргызстане составляет 1060 сомов. Спустя некоторое время министр финансов Адылбек Касымалиев опроверг такую информацию. По его словам, показатель в 1060 сомов относится к 2016 году. Но на деле сейчас такой зарплаты нет.

«В детских садах, в больницах есть те, кто получает зарплату в 3-6 тысяч сомов. В детских садах есть должность помощника воспитателя. Они получают 3-4 тысячи сомов», - сказал он. Общественность растерялась, не знает, кому верить, кто говорит правду, а кто лжет.

Источник: газета «Фабула пресс» №90 от 01.12.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org