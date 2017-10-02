По соглашению с «Лигласс» предложено создать депутатскую комиссию

В Кыргызстане предложили создать депутатскую комиссию, которая изучит обстоятельства заключения соглашения с чешской «Лигласс трейдинг».

С такой инициативой выступила вице-спикер Жогорку Кенеша, депутат от фракции «Республика - Ата-Журт» Алтынай Омурбекова - после новости о том, что Фонд по управлению государственным имуществом готовится продать компанию «Мегаком» российскому предпринимателю:

- Мы должны провести парламентское расследование. Создав депутатскую комиссию, надо выяснить, кто заключал соглашение с «Лигласс», кто их нашел, кто привел и кто спрятал под сукно письмо-предостережение МИДа. Вот это все мы должны расследовать и дать свою оценку. Я думаю, к этому вопросу мы вернемся. И мы обязаны создать парламентскую комиссию.

Соглашение о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и десяти малых гидроэлектростанций чешской Liglass Trading было подписано представителями компании и правительством КР 10 июля в Бишкеке в присутствии президента Алмазбека Атамбаева. По соглашению, Liglass Trading должна была инвестировать 37 млн долларов в уставной капитал ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции» для запуска процедуры передачи доли российской стороны в размере 50% акций ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции» компании Liglass Trading.

Соглашение о строительстве Камбараты-1 и ВНК ГЭС правительства России и Кыргызстана заключили в 2012 году. Согласно документу, оба эти объекта должна была строить российская компания «РусГидро». Но после приостановки работ Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией.

Премьер-министр Сапар Исаков 30 сентября в Москве в рамках официального визита в Россию встретился с соотечественниками и представителями кыргызских диаспор, где сообщил, что средства, потраченные российской «Русгидро» на Верхненарынский каскад ГЭС, изучит двусторонняя комиссия, а также будет проведен аудит.

Азаттык