Дефицит бюджета-2018 прогнозируется на уровне 20,2 млрд сомов

Правительство одобрило законопроект о республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.
По документу, прогнозируемые доходы бюджета в следующем году составят 142,5 млрд сомов, что на 15,7 миллиарда больше ожидаемых доходов 2017 года.
Расходы бюджета в 2018 году должны составить 162,7 млрд сомов. Таким образом, дефицит составит 20,2 млрд сомов.
Как сообщает пресс-служба правительства, на покрытие дефицита бюджета в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 20,2 млрд сомов.
Что касается бюджета текущего года, его дефицит должен составить не более 23,3 млрд сомов.
2016 год Кыргызстан завершил с дефицитом бюджета в 20,9 млрд сомов.
Азаттык
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