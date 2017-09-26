Кыргызский эксперт ответил на слова Нурсултана Назарбаева о том, что экономика Алматы в 5 раз превышает ВВП Кыргызстана

Эксперт по энергетике Расул Умбеталиев 25 сентября сделал заявление, в котором подверг критике слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева относительно кыргызской экономики.

Эксперт по энергетике Расул Умбеталиев 25 сентября сделал заявление, в котором подверг критике слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева относительно кыргызской экономики.

Как отмечает эксперт, президент Казахстана в ходе рабочей поездки в Алматы сказал следующее: "Экономика Алматы в 5 раз превышает объем внутренней валовой продукции Кыргызской Республики. Это показатель не только города, но и всей страны".

"Заявление главы государства можно назвать неуместным. Это сравнение – чрезмерное хвастовство, во всех аспектах – элемент насмехательства над кыргызским народом. Внутренняя валовая продукция одного американского штата – Калифорнии – составляет 2 триллиона 44 миллиарда долларов, а всего Казахстана - 133 миллиарда 700 тысяч долларов. Это означает, что экономика штата Калифорния в 15 раз превышает экономику Казахстана", - отметил Умбеталиев.

Напомним, вышеупомянутое сравнение из выступления Назарбаева 21 сентября в Алматы было опубликовано на официальном сайте президента соседней страны.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org