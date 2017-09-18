Liglass должен внести оплату денег для «Русгидро» до 19 сентября

Определен день оплаты 37 млн долларов чешской компанией «LiglassTradingCZ,SRO» «Русгидро».

Судя по сообщению пресс-секретаря Государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Рыспека Токтоналиева радио «Азаттык», деньги должны поступить на открытый счет предприятия «Электростанции» до 19 сентября.

«По соглашению, для приватизации 50% акций предприятия «Верхненарынского каскада ГЭС» чешская компания должна выплатить «Русгидро» 37 млн долларов. Под этим соглашением должны были подписаться 4 стороны. Все 4 стороны завершили подписание 4 августа. Поэтому 30 банковских дней исчисляются с 4 августа. За вычетом праздничных и выходных дней этот день приходится на 19 сентября», - сказал Токтоналиев.

В июле текущего года «LiglassTradingCZ,SRO» выиграла тендер на строительство Верхненарынского каскада ГЭС и в дополнение к нему 10 малых ГЭС в Кыргызстане. После этого чешский новостной сайт aktualne.cz опубликовал вызвавшую усиленное обсуждение статью «Неизвестная чешская компания построит ГЭС в Кыргызстане на миллиардные деньги», этой фирме доверилось правительство».

Бывший премьер-министр Темир Сариев тоже предлагал в скорейшее время начать проверку тех, кто привел эту фирму в Кыргызстан, назвал их «обманщиками». Сариев распространил заявление, отмечая: тендер сопровождался грубыми нарушениями закона, вопреки предоставлению Министерством иностранных дел негативной информации об этой компании было вынесено решение, а теперь может стать вообще невозможно найти инвестора для Верхненарынских ГЭС.

25 августа премьер-министр Сапар Исаков, выступая в парламенте, сказал: «Если соглашение с чешской компанией не реализуется, то Кыргызстан не потерпит ущерба, но выйдет из него».

В 2012 году правительства Кыргызстана и России подписали соглашение о строительстве ГЭС Камбар-Ата-1 и Верхненарынского каскада ГЭС. В соответствии с ним, российская компания «Русгидро» должна была построить два указанных энергетических объекта. Но в этом направлении работа была сорвана, в 2015 году по инициативе Кыргызстана соглашение было денонсировано.

В этой связи Кыргызстан остался должен России 37 млн долларов.

Кыргызская сторона говорит, что вопрос дальнейшего сотрудничества с чешской компанией решится в зависимости от того, оплатит она деньги или нет.

Источник: газета «ПолитКлиника» №20 от 14.09.2017/стр.2