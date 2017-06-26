78% АЗС в Бишкеке обманывают своих клиентов - депутат

Об этом стало известно по результатам рейда депутатской комиссии

Бишкек, “Саясат.kg”. Подтвердился факт того, что заправочные станции обманывали своих клиентов. Ранее депутат Жогорку Кеңеша КР Жыргалбек Турускулов предлагал членам правительства тщательно проанализировать эту ситуацию и провести соответствующую проверку. Так как со стороны Правительства КР не было соответствующего ответа, была создана депутатская комиссия.

Жыргалбек Турускулов вместе с данной комиссией и рядом экспертов провели рейды в нескольких заправочных станциях. На сегодняшний день, в Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша КР были предоставлены первые результаты этих проверок.

Согласно информации, были проверены 14 заправочных станций возле города Бишкек и прилегающих районов. Из них 11 заправочных станций, а это 78% из общего числа станций, обманывают своих клиентов, производя недоливку бензина. Тем самым владельцы заправочных станций нарушили статью 288 Административного кодекса КР, в связи с чем все материалы по данной проверке были направлены в управление метрологии Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР с требованием привлечь владельцев заправочных станций к административной ответственности. Однако был получен ответ о том, что решение депутатской комиссии не было согласовано с Правительством КР.

“Тогда как депутаты Жогорку Кенеша начинают работу с 6 часов утра и выполняют функции Управления метрологии, начальник Управления Айнура Ахметжанова и ее заместитель Болот Жусуев не выполняя возложенных на них обязанностей, отметили необходимость обращения к руководству правительства с предложением. Даст ли им за это выговор правительство или уволит их с работы – ответственность за подобное отношение должно определить правительство”, – отметил депутат.

Депутаты Жогорку Кенеша отметили положительную работу депутатской комиссии и практически все поддержали инициативу Жыргалбек Турускулова и только один воздержался.