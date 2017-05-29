На рынке табачных изделий КР действует грандиозная преступная схема?

Стране грозит дальнейшее развитие криминальной цепи поставок и коррупции государственных органов.

«Вести.kg удалось выяснить, какие компании уклоняются от уплаты налогов, тем самым образуя многомиллионную «дыру» в бюджете. Примут ли силовики соответствующие меры?



В 2015 году на оптовых рынках, базарах и стихийных торговых точках Кыргызстана в массовом порядке начали появляться сигареты марки «FAST». По данным, которые стали известны редакции, этот бренд зарегистрирован в Сербии и не имеет никаких разрешительных документов на поставки в страны Средней Азии. Исходя из информации, которая указана на пачке производителя, сигареты предназначены исключительно для продажи в зоне беспошлинной торговли. Кроме того, на продукции отсутствуют акцизные марки, что свидетельствует о неуплате акцизного и других установленных законодательством Кыргызской Республики налогов.



Начиная с 2016 года, объем реализации данной продукции значительно увеличился, что привело к еще большему распространению незаконного продукта в стране.



Как стало известно «Вести.kg», стоимость пачки сигарет намного меньше средне установленной цены легальных производителей. Данное обстоятельство оказало существенное влияние на сокращение продаж остальных табачных компаний на территории всей республики.



По результатам собственного расследования, редакции стало известно, что распространением нелегальных табачных изделий занимался ряд компаний, зарегистрированных на территории Кыргызстана: ОсОО «Go Duty Free», ОсОО «Duty Free – KG», ОсОО «Duty Free International», ОсОО «Imperial Duty Free».



Всего за 2015 год данными компаниями было ввезено 370 миллионов сигарет по упрощенной схеме, без уплаты акцизного налога и НДС. В дальнейшем данная продукция с использованием режима свободной торговли в рамках ЕАЭС перемещалась для реализации на рынках Казахстана и России.



Отметим, что сигареты «FAST» в основном реализуются в сельской местности из-за отсутствия контроля со стороны местных государственных структур.



Кроме того, редакция обращает внимание компетентных органов на то, что среди учредителей ОсОО «Duty Free International» числится член партии «Кыргызстан» Мира Джумалиева, а генеральным директором компании является Вячеслав Митрофонов.



Примечательно, что офис компании отсутствует по своему юридическому адресу. Более того, это здание числится снесенным.



Данная компания, как оказалось, в 2015 году ввезла в Кыргызстан порядка 320 миллионов штук сигарет марки «FAST» на общую сумму 114 миллионов сомов, при том что в бюджет были оплачены лишь таможенные сборы, не превышающие и 300 тысяч сомов.



Другая компания ОсОО «Duty Free-KG» в 2015 году вовсе оплатила всего 59 868 сомов в казну государства, при том, что в ноябре того же года фирма продала порядка 25 миллионов сигарет.



Не стоит оставлять без внимания и учредительский состав ОсОО «Go Duty Free», где числится некий гражданин Литвы Кулокас Гитис. Он по совместительству является учредителем компании «Fatalitas JST», ранее зарекомендовавшей себя, как компания, причастная к контрабанде табачной продукции из Белоруссии и России в страны Европейского союза.



Учитывая произвол вышеназванных компаний, кыргызстанцы вынуждены наблюдать за дальнейшим развитием нелегальных продаж и появлением новой нелегальной продукции «BURTON» и «ROSEMAN». В данном случае ущерб Кыргызстану может исчисляться сотнями миллионов сомов. Кроме того, стране грозит дальнейшее развитие криминальной цепи поставок и коррупции государственных органов.



«Вести.kg», в свою очередь, задаются вопросом: займется ли Государственный комитет национальной безопасности либо иной уполномоченный орган расследованием данного дела и доведет ли его до конца, ведь такие суммы не могли «пройти» мимо госбюджета абсолютно незамеченными.



Руслан Ибраимов

Источник - vesti.kg