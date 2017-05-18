Парламент Казахстана одобрил соглашение о выделении Кыргызстану $100 миллионов

Средства направят на интеграцию КР с ЕАЭС
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение об оказании Кыргызстану финансовой помощи в $100 миллионов. Средства направят на интеграцию КР с ЕАЭС, сообщили казахстанские СМИ.
Отмечено, что на полученные средства Кыргызстан улучшит таможенную инфраструктуру на границе ЕАЭС и приведет посты на границах в соответствие с требованиями фитосанитарных систем.
"Помощь предоставят поэтапно. Кыргызская сторона обязана представить пакет документов с перечнем мероприятий и обоснованность предоставляемой помощи. После рассмотрения заявления рассчитают смету расходов",- сказал Глава Минэкономики Казахстана Тимур Сулейменов.
Для контроля эффективности использования выделенных денег создадут ревизионную комиссию. Напомним, президенты Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге (Россия).
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