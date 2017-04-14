В рамках заседания ВЕЭС подписано 10 документов - Тигран Саркисян

Т.Саркисян: Эти документы поставили приоритеты наиболее важных в краткосрочной и долгосрочной перспективе вопросов



В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) было подписано 10 документов. Об этом на расширенном заседании ВЕЭС сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.



По его словам, первые 6 документов направлены на экономическую политику 2017-2018 годов.



“Эти документы поставили приоритеты наиболее важных в краткосрочной и долгосрочной перспективе вопросов и содержат основные меры по решению задач, которые были поставлены. Документы согласованы со всеми участниками”, - сказал он.



Также Т.Саркисян сообщил, что 7-й документ направлен на рассмотрение кадровых перестановок с Казахстанской стороны.



“8 и 9 вопросы повестки дня связаны с законодательством в Таможенном кодексе. 10 вопрос – назначение следующего заседания ВЕЭС на 11 октября текущего года в городе Москва”, - сказал он.



Мехриниса Сулайманова – Кабар