История и перспективы золотого месторождения "Джеруй"

"Успешная разработка месторождения "Джеруй" будет способствовать значительному росту экономики страны", - такое мнение было озвучено на научно-практической конференции "История и перспективы разработки месторождения Джеруй", проведенной 3 апреля ОсОО "Альянс-Алтын" совместно с Институтом геологии и горных технологий.

Большинство геологов-ветеранов, которым по 70-80 лет, отмечали, что они напрямую участвовали в установлении запасов золотого месторождения "Джеруй", в проведении первых исследований. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время началась разработка месторождения. Участники конференции также почтили память первого руководителя участка "Джеруй", известного геолога Чынтемира Иманалиева и отметили его большие заслуги в столь значимый период изучения месторождения.

Почетный гость конференции, Апас Джумагулов, бывший премьер-министр Кыргызской Республики, подчеркнул, что "Джеруй" является крупным экономическим проектом в стране и его успешная реализация обеспечит положительное решение целого ряда социально-экономических вопросов Таласской области. В ходе конференции были подведены итоги конкурса научных докладов среди молодых преподавателей и студентов института. Победители получили призы от компании "Альянс Алтын".

Так, первое место занял студент Максат Жээнбаев с докладом на тему "Специальное оборудование для промывки золота". Второго и третьего места были удостоены работы студентов Сергея Хренова и Анны Гончаренко соответственно. Также были подведены итоги викторины, в которой приняли участие 6 команд, составленных из числа студентов института. Денежными призами были отмечены 4 команды – "геологи", "баррель нефть", занявшие первое и второе место соответственно, а также "посейдон" и "ойл-файф" – за третье место. В заключении компания "Альянс Алтын" организовала праздничный обед для участников и гостей конференции с вручением денежных премий 16 ветеранам-геологам в честь их профессионального праздника.

Источник: газета "Майдан.kg" №13 от 12.04.2017 / стр. 9, перевод: gezitter.org/