Правительство выдаст фермерам кредитов на 7 млрд сомов

В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства – 5» будут выданы кредиты на сумму до 7 млрд сомов, сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев на пресс-конференции в доме правительства.



«На сегодняшний день на проведение весенне-полевых работ выделено 1 млрд 241 млн сомов. На данный момент в шести банках имеются средства в размере 2 млрд 100 млн сомов. У фермеров есть возможность получить кредиты по 10% на растениеводство, животноводство и по 6% на перерабатывающую промышленность, сроком на 36 месяцев», – напомнил Нурбек Мурашев.



По данным замминистра финансов Алмаза Азимова, из общей суммы средств на с животноводство выдано кредитов на 13,7 млрд сомов, растениеводство 1,5 млрд сомов и на перерабатывающую промышленность 1,7 млрд сомов.



«В 2017 году планируется субсидировать сумму процентных ставок в шести банках на сумму 700 млн сомов. В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства – 5» на первом этапе предусмотрено 3,3, млрд сомов, на втором этапе 3,6 млрд сомов. В целом на сельское хозяйство в 2017 году панируется выделить кредитов на сумму порядка 7 млрд сомов», – сказал Алмаз Азимов.

В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства – 5» льготные кредиты получили 892 фермера из Джалал-Абадской области, 650 из Чуйской, 497 из Ошской, 392 из Иссык-Кульской, 376 из Нарынской, 346 из Таласской и 220 из Баткенской областей.



knews.kg