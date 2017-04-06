"Альянс Алтын": При разработке "Джеруя" будут четко соблюдаться принципы социальной ответственности и бережного отношения к окружающей среде

Комбинат будет полностью запущен в начале 2019 года.

Победитель конкурса на разработку золоторудного месторождения "Джеруй" ОсОО "Алтын альянс" 31 марта текущего года в городе Талас провел встречу с населением, на которой предоставил информацию об итогах выполненной 2016 году работе и планах на 2017 год.



В мероприятии принимали участие областной руководитель Дайыр Кенекеев, глава госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев, представители Госэкотехинспекции, Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства, Министерства экономики, жители Таласской области. В ходе собрания местные жители задали свои вопросы представителям правительства, руководству компании и получили ответы. Часть участников интересовали экологические вопросы, другие отмечали необходимость разработки золоторудного месторождения. Гендиректор "Альянс Алтына" Михаил Шубин подчеркнул, что при разработке месторождения будут четко соблюдаться принципы социальной ответственности, производственной безопасности и бережного отношения к окружающей среде.

Лицензионные выплаты



2015 году компания "Альянс Алтын" выиграла право на разработку золоторудного месторождения "Джеруй" и выплатила кыргызскому правительству 100 млн долларов США. По поручению главы государства, на средства от лицензионной выплаты предусмотрено строительство 100 новых и капитальный ремонт 100 старых школ. Часть объектов завершена и сдана в эксплуатацию. Кроме того, по 170 млн сомов выделено Таласской области, Таласскому району и Бекмолдинскому айыл окмоту. На этой основе созданы областной и районный фонды развития, которые осуществляют финансирование социально-экономических проектов.

Социально-экономическая ответственность



В целях исполнения социально-экономической ответственности предприятия "Альянс Алтын", в 2015 году создан фонд "Бакубат Талас". В первые три года фонду выделяется по 100 миллионов сомов, последующие годы – по 150 млн сомов. 70% будут выделяться под 8-процентное кредитование на развитие малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест, 30% - на безвозвратное финансирование социальных проектов. Например, в 2016 году за счет выделенных фонду 100 млн сомов 242 гражданина получили суммарно 67 млн 210 тысяч сомов на предпринимательство и развитие сельскохозяйственного производства, социальные проекты были профинансированы на общую сумму 16 млн 152 тысячи сомов. Кроме того, представители компании оказывают местным жителям материальную помощь на различных праздниках, всестороннюю поддержку на важных мероприятиях.

Будет создано около 1000 рабочих мест



Золоторудное месторождения "Джеруй" было открыто в 1968 году, строительство на руднике началось в конце 1980-х годов. После распада СССР по причине отсутствия средств работа на руднике была приостановлена. Позже сменилось несколько обладателей лицензии на разработку, представленные иностранным инвесторам, заинтересованным в разработке месторождения. Балансовые запасы "Джеруй" составляют 88 тонн золота.



По словам гендиректора компании "Альянс Алтын" Михаила Шубина, строительные работы стартуют уже очень скоро. Комбинат будет полностью запущен в начале 2019 года. Запуск комбината создаст приблизительно 1000 рабочих мест. 90% работников при полноценном запуске предприятия будут составлять граждане Кыргызстана.



Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 9

http://www.gezitter.org/economics/58946/