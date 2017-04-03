Нацбанк обучает кыргызстанских учителей финансовой грамотности

Бишкек, “Саясат.kg”. Национальный банк Кыргызстана обучил финансовой грамотности 88 учителей Чуйской области. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Нацбанка КР.

Тренинги, организованные при поддержке Фонда сберегательных касс Германии, были приурочены к Всемирной неделе денег, которая проходила во всех регионах республики с 27 марта по 2 апреля 2017 года.

В качестве тренеров выступили 17 учителей средних школ-мультипликаторов, которые обучались по программе подготовки тренеров по финансовой грамотности в июне 2016 года. Восемь тренеров прошли дополнительную подготовку в Академии Фонда сберегательных касс Германии в г.Эпштайн (Германия).

Данное обучение стало третьим этапом в повышении финансовой грамотности учителей средних школ. Первые два этапа прошли в период осенних и новогодних каникул в г.Бишкек, в общей сложности было подготовлено 180 учителей.

СПРАВКА

С 2016 года в рамках проекта Фонда сберегательных касс Германии “Банковское дело. Дуальное профессиональное обучение банковских служащих” реализуется новое направление – работа по реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызстана, в частности повышение финансовой грамотности детей школьного возраста.

Данный проект является пилотным проектом Национального банка и осуществляется в Кыргызстане с 2015 года в рамках Меморандума о долгосрочном сотрудничестве между Фондом сберегательных касс по международному сотрудничеству (Германия) и Национальным банком. Проект направлен на обучение молодых специалистов в области банковского дела.