Энергия пробуксовки

Истинное положение дел в экономике страны не спрятать ни за какими бодрыми цифрами. В этом убедился корреспондент “Вечернего Бишкека”, побывав на коллегии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Слово “коллегия” пришло к нам из советского прошлого. Это в те времена на подобных совещаниях поощряли ударно работавших товарищей и снимали стружку с отстающих и неумех. Поэтому захотелось ущипнуть себя: не погрузился ли в сладкий сон советской действительности?



В самом начале заседалища (оно продолжалось более трех часов) председатель госкомитета наградил почетными грамотами нескольких работников, потом руководители различных подразделений бодро отчитались о своих достижениях за прошедший год, и лишь в конце стало ясно, что ситуация в отечественной промышленности, энергетике и недропользовании не такая уж и радужная.



В 2016 году субъектами промышленности произведено продукции на сумму 205 миллиардов 265,6 миллиона сомов с индексом физического объема 103,7 процента. Рост промышленной продукции на 3,7 процента обеспечен за счет увеличения добычи металлических руд, производства очищенных нефтепродуктов, пищевых продуктов и выпуска драгоценных металлов. Заметьте, в бравурном отчете не говорится, к примеру, о возрождении Каиндинского кабельного завода, Ошского хлопчатобумажного комбината и Ошского шелкового комбината, в Бишкеке до сих пор не заработало ни одно крупное предприятие (за исключением машиностроительного завода).



Вся наша промышленность, как можно было понять из отчета заместителя председателя госкомитета Куванычбека Мырзаканова, держится на металлургии — добыче и переработке полезных ископаемых, а также на швейном производстве и выпуске различных продуктов питания. Машиностроение же, похоже, напрочь исчезло.



Кстати, о швейном производстве. Еще полгода назад правительство распорядилось реализовать проект под названием “Технополис для текстильного и швейного производства”. Так вот, руководители госкомитета за это время не озаботились даже поиском территории для этой, скажем так, особой экономической зоны.



Энергетика, образно говоря, раньше была локомотивом нашей экономики — шутка сказать, мы снабжали энергией чуть ли не всю Центральную Азию. А сейчас в зимнее время закупаем ее у соседей. И неудивительно. Мы не вкладывали в отрасль необходимых для развития средств, а потом, когда запахло жареным, стали метаться в поисках инвесторов, а те не очень–то охотно к нам идут, так как наслышаны о здешней коррупции, неумении эффективно решать производственные проблемы.



Но в чем преуспели наши энергетики, так это в составлении различных проектов. Так, по словам еще одного заместителя Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию Азамата Оморова, разработан проект концепции развития топливно–экономического комплекса до 2030 года, но, правда, не до конца — демонстрационная версия интерактивной карты энергомощностей Бишкека. Да, еще удалось энергетикам снизить дефицит денежных средств с 7,92 миллиарда сомов до 3,35 миллиарда. Правда, замдиректора не объяснил, как это могли сделать, ведь объем любых работ обходится в конкретную сумму. Следовательно, что–то не было сделано?



Но самые парадоксальные вещи у нас происходят в системе недропользования. Как явствовало из отчета куратора отрасли Улана Рыскулова, Кыргызстан представляет собой настоящий Клондайк, который по идее должен нас сделать чуть ли не самыми богатыми людьми на земле, только вот в действительности все происходит наоборот.



По официальным данным, в доход госбюджета от специальных бонусов поступило только 242011,3 тысячи сомов. Не очень много. Но удивляет другое. Как сообщил Улан Рыскулов, с августа 2016 года комитетом была начата разработка госполитики по недропользованию. Что же получается, в течение всех последних 25 лет в отрасли царил хаос, а организационная деятельность проводилась на основе временных постановлений и распоряжений?! Если так, то неудивительно, что система недропользования не может похвастаться высокими экономическими показателями, а инвесторов в стране, как признался один из выступавших на коллегии специалистов, можно пересчитать по пальцам одной руки.



Подвел итог коллегии вице–премьер–министр Олег Панкратов. Он напомнил собравшимся в зале специалистам, что наша страна занимает в списке деловой активности Doing Business 163–е место из 190. Другими словами, мы развиваем экономику черепашьими темпами, а зачастую идем совсем не в ту степь.

Вячеслав АНИКИН.

Источник - "Вечерний Бишкек"