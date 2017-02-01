Как Жанторо Сатыбалдиев использовал 100 млн долларов?

В ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по бюджету депутат Акылбек Жапаров поинтересовался, почему были получены всего 10 млн долларов из выделенных Россией 200 млн долларов по линии Таможенного союза, почему правительство не справляется с готовым делом.

В ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по бюджету депутат Акылбек Жапаров поинтересовался, почему были получены всего 10 млн долларов из выделенных Россией 200 млн долларов по линии Таможенного союза, почему правительство не справляется с готовым делом.Вот что он сказал по этому поводу: "1 июля 2017 года истечет облегченный период, нужно было до этого момента получить деньги и пустить в дело. Если у вас опыта не хватает, пригласите Жанторо Сатыбалдиева, у него есть опыт. За два года он пустил в работу 100 млн долларов". Конечно, он попал в точку, характеризуя правительство Сооронбая, которое не может проглотить прожеванную пищу. Но раз он упомянул Жанторо Сатыбалдиева, мог бы не деликатничать, а прямо сказать, в каких условиях и каким образом он использовал 100 млн долларов...

Источник: газета "Фабула пресс" №7 от 31.01.2017 / стр. 2, перевод: gezitter.org

