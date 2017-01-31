Министр рассказал, на что расходуются миллиарды, поступившие от "Джеруя"

30 января, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша заслушаны предварительные итоги исполнения республиканского бюджета Кыргызской Республики в 2016 году.

В ходе заседания депутаты Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") "поинтересовался, на что израсходованы поступившие от продажи лицензии на право разработки золоторудного месторождения Джеруй 100 миллионов долларов (приблизительно 6 миллиардов сомов).

По словам министра финансов Адылбека Касымалиева, примерно 500 миллионов сомов из денег, поступивших от Джеруя, были выделены фондам развития айыл окмоту трех районов Таласской области. "3,1 миллиарда сомов из оставшихся 4,6 миллиардов сомов предусмотрено направить на строительство школ, 1,2 миллиарда сомов – на ремонт школ. В прошлом году профинансировано 2,6 миллиарда сомов, оставшуюся часть профинансируем в этом году", - сказал министр.

Согласно информации пресс-службы Минфина, 1 миллиард 410 миллион сомов из денег, поступивших от Джеруя, направлено на строительство дороги Балыкчы-Корумду.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org