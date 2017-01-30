Счетная палата обнаружила в деятельности НЭСК за 2015 год недостачу в 33,6 млн сомов

Счетной палатой КР по результатам проведенного аудита деятельности Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за 2015 год установлены ряд недостатков, сообщает пресс-служба СП.



В 2015 году ОАО «НЭСК» оказано платных услуг на общую сумму 3,9 млн сомов, цены и тарифы на которые не были согласованы с государственным уполномоченным антимонопольным органом.



«В нарушение норм закона «О естественных монополиях в Кыргызской Республике» реализовано услуг по тарифам, несогласованным с антимонопольном органом КР на 3,9 млн сомов и по неосвоенным статьям затрат на 29,7 млн сомов, всего на сумму 33,6 млн сомов. В ходе аудита указанная сумма перечислена в республиканский бюджет, согласно требованиям антимонопольного законодательства КР. Также энергокомпанией при проведении государственных закупок нарушены требования Закона КР «О государственных закупках», в частности произведены закупки, не предусмотренные в плане», – говорится в сообщении.

Источник: knews.kg