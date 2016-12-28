Мы подверглись бессчетному убытку по вине ворующих горячую воду

"Мы еле-еле с трудом обогреваем дома, а те беспечно воруют горячую воду из домашних труб отопления, потребляют ее для личных бытовых нужд"

В полном отчаянии муниципальное предприятие «Теплообеспечение» в городе Оше. Оно намерено через суд добиваться взыскания огромных долгов с потребителей его услуг. Несмотря на это, вот так задерживаются лица, нарушившие систему отопления, использующие из нее горячую воду для мытья посуды, автомашин, белья. С этой и другими проблемами поделился в интервью с нашим корреспондентом заместитель директора указанного предприятия Кабылбек Укулов.

- Кабылбек мырза, в этом году холода пришли на южную землю раньше обычного. Было ли готово к такой неожиданной ситуации ваше предприятие?

- У нас ведь есть привычка со старых советских времен. Пришла зима, значит, начиная с этого времени мы снова обязательно заботимся о следующей зиме. В городе Оше общая протяженность теплосети составляет 66 км. Их в этом году обслуживает в общей сложности 78 отопительных котлов. Из них 61 топится углем, а 17 стабильно отапливаются электроэнергией. Сейчас с указанными отопительными котлами беспрерывно работает 625 человек.

- Кстати, жизни без проблем ведь не бывает?..

- Да. Мы покупаем каждый кубометр воды у Ошского муниципального предприятия «Водоканал» по 14 сомов 82 тыйына. Затем эту воду прогреваем в специальных отопительных котлах, далее направляем в 35 школ, 21 детский сад, 8 медицинских учреждений, 3 библиотеки, и дальше в 355 многоэтажных домов и 135 частных жилых домов. Даже этим не пользуются по целевому назначению, наоборот, у нас еще есть использующие горячую воду в противоположном отношении.

- Например?

- Например, в рамках нашего предприятия организовано 10 специальных бригад, они входят внутрь каждого дома, мы вынуждены их проверять по одному. Здесь большую силу и помощь нам оказывают и СМИ. Мы с трудом греем отопительные котлы, и дальше раздаем потребителям, в эту воду обязательно добавляется техническая сода. Это вещество, техническая сода, на самом деле наносит значительный вред здоровью. Несмотря на это, воры, не боясь, воруют горячую воду из металлических труб в домах. Потом в ней моют посуду, автомашины, стирают.

- Конечно, они не знают о вреде горячей воды, да?

- Согласен! Но 17 контролеров, 4 юриста нашего предприятия без устали твердят об этом потребителям. Не слушают! Когда совсем пришли в отчаяние, мы за 11 месяцев уходящего года оштрафовали 230 абонентов на 4 млн 432 тысячи сомов, были вынуждены обратиться в суд для взыскания этих исков. На данном этапе очень энергично идет судебный процесс.

- Все абоненты бессовестные?

- Не-ет! После наших вышеуказанных разъяснений и убеждений 69 должников сразу заплатили в кассу нашего предприятия 629 тысяч 814 сомов. Мы на основе каждого факта не месте составляем акт. В первый раз налагается штраф только 10-25 тысяч сомов. Если по дурной привычке снова украдет горячую воду, то во второй раз мы заставляем выплатить штраф 50 тысяч сомов!

- Кабылбек мырза, не оказывает ли последствий на отопительные котлы воровство горячей воды из отопительных труб в домах?

- Как? Мы еле-еле с трудом обогреваем дома, а те беспечно воруют горячую воду из домашних труб отопления, потребляют ее для личных бытовых нужд. Итак, давление горячей воды сразу снижается, постепенно совсем остывает, а страдают от этого только отопительные котлы. Их надо непрерывно топить, мы подвергаемся двойным затратам, пока снова восстановишь давление, поднимешь температуру остывшей воды до требуемого уровня. Поэтому, если наши земляки укротят аппетиты и хотят встретить Новый год в приподнятом настроении, то пусть чрезмерно не расходуют из труб еле-еле обогреваемую воду?!? Ведь горячая вода нужна нам всем одинаково!

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.12

http://www.gezitter.org/interviews/56421/