Нацстатком КР и ЦСБН подписали меморандум о взаимопонимании на 2017 год

На прошлой неделе был организован визит высокого уровня в Центральное статистическое бюро Норвегии (ЦСБН) (г. Осло, Норвегия) 6 сотрудников Нацстаткома КР в рамках кыргызско-норвежского сотрудничества
Бишкек, «Саясат.kg». На прошлой неделе был организован визит высокого уровня в Центральное статистическое бюро Норвегии (ЦСБН) (г. Осло, Норвегия) 6 сотрудников Нацстаткома КР в рамках кыргызско-норвежского сотрудничества. Возглавлял делегацию председатель Нацстаткома КР Акылбек Султанов.
Во время данного визита участники изучили норвежскую модель производства статистики, основанную на использовании административных регистров, организационную структуру ЦСБН, использование современных ИКТ при производстве статистики с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности внедрения отдельных элементов норвежской статистики в системе государственной статистики республики.
Кроме того, были обсуждены предварительные результаты реализации проектов текущей фазы сотрудничества, в частности, вопросы, связанные с анализом статистических процессов в Нацстаткоме и совместно были выработаны предложения по улучшению этих процессов.
В ходе данного визита также обсуждались дальнейшие планы будущего сотрудничества между двумя ведомствами. Во время встречи председателя Нацстаткома КР А.Султанова и генерального директора ЦСБН К.Мейер подписан меморандум о взаимопонимании на 2017 год.
ЦСБН является одним из долгосрочных и основных партнеров Нацстаткома, который вносит вклад в развитие и реформирование национальной статистической системы. В рамках двустороннего сотрудничества Нацстаткому оказывается консультационная помощь норвежских экспертов, предоставляется необходимое оборудование, усовершенствуется информационно-технологическая система и методология, проводятся обучающие семинары для сотрудников центрального аппарата и региональных подразделений, организуются учебные визиты сотрудников Нацстаткома в ЦСБН.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!