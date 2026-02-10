С 11 февраля 2026 года вводятся навигационные пломбы при перевозке товаров

Бишкек, "Саясат.kg". Напомним, новые требования вводятся в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии и Соглашением ЕАЭС о применении навигационных пломб.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что с 11 февраля 2026 года на территории государств — членов Евразийского экономического союза вводится обязательное отслеживание перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Навигационные пломбы будут применяться поэтапно. На первом этапе их использование обязательно при перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом:

– алкогольной продукции;

– табака и табачных изделий;

– товаров, в отношении которых действуют специальные экономические меры в странах ЕАЭС.

На территории Кыргызской Республики навигационные пломбы будут устанавливаться:

• при автомобильных перевозках — в пунктах учёта товаров, расположенных вблизи пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы (Чалдыбар, Ак-Жол, Ак-Тилек, Чон-Капка, Каркыра);

• при железнодорожных перевозках — при погрузке вагонов на станциях Бишкек-1, Аламедин, Рыбачье, Кара-Балта, Каинды, Беловодская, Шопоково, Кант и Токмак.

Снятие навигационных пломб будет осуществляться:

• при автомобильных перевозках — на территории получателя товара;

• при железнодорожных перевозках — при выгрузке вагонов на указанных станциях.

Перевозчики, отправители или экспедиторы обязаны не позднее чем за 6 часов до прибытия на место установки пломбы направить в ГНС необходимые сведения по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Перечень сведений, подлежащих загрузке в навигационную пломбу, а также порядок взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с ГНС и национальным оператором размещены на официальном сайте Налоговой службы sti.gov.kg в разделе «База знаний» — «Навигационные пломбы в рамках ЕАЭС».

Отметим, участники внешнеэкономической деятельности несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений и их соответствие фактически перевозимым товарам.

По вопросам оплаты услуг и тарифов необходимо обращаться к национальному оператору — ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» — по контактным данным, размещённым на официальном сайте gti.kg.

По остальным вопросам можно обратиться в колл-центр ГНС по номеру 116 или по телефону 0 (312) 62-21-07.

