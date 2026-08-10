Министр энергетики ввёл в эксплуатацию здание Ноокенского района электрических сетей

Бишкек, "Саясат.kg". Министр вручил энергетикам ключи от специальной техники марки «JAG», которая будет использоваться для обеспечения населения непрерывным электроснабжением и оперативной работы в аварийных ситуациях.

В рамках рабочей поездки в Жалал-Абадскую область министр энергетики Кыргызской Республики принял участие в открытии двух зданий.Одно из них — здание Ноокенского района электрических сетей, введённое в эксплуатацию после капитального ремонта. Об этом сообщило пресс-служба Министерство энергетики.

В прошлом году министр энергетики поручил руководству предприятия провести капитальный ремонт старого здания и создать комфортные условия для сотрудников.

В соответствии с данным поручением старое здание Ноокенского РЭС было передано в ремонт в марте 2025 года и за 8 месяцев полностью преобразовано в современное здание. Здание рассчитано на 130 рабочих мест.

Капитальный ремонт был профинансирован за счёт собственных средств ОАО «НЭСК», а строительные работы выполнены ОсОО «Көк-Таш» в соответствии с заключённым договором.

На церемонии открытия министр энергетики выступил с речью, поздравил коллег с имением современного здания и подчеркнул, что при создании удобных условий для энергетиков в каждом доме будет стабильное освещение.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию два обновлённых здания для энергетиков Жалал-Абада. Создание рабочих мест в современных помещениях, оснащение необходимым оборудованием и специализированной техникой — это обязанность руководства. Если у энергетиков будут все условия, в каждом доме будет стабильная подача тепла и света. За последние пять лет мы приложили все усилия для развития и модернизации энергетической отрасли, и далее будем добиваться новых успехов совместными усилиями. Для этого необходимо работать с ответственностью перед народом. Если свет не погаснет, экономика развивается — это и есть наше достижение», — отметил министр.

Далее министр вручил энергетикам ключи от специальной техники марки «JAG», которая будет использоваться для обеспечения населения непрерывным электроснабжением и оперативной работы в аварийных ситуациях.

В ходе мероприятия аким Ноокенского района отметил труд энергетиков, их службу населению и выразил благодарность от имени местных жителей. Кроме того, аким Таалайбек Ишенбеков вручил министру энергетики нагрудный знак “За добросовестный труд» за вклад в развитие энергетики района.

Кроме того, министр энергетики Таалайбек Ибраев провёл встречу с сотрудниками Жалал-Абадского предприятия электрических сетей. На совещании руководитель предприятия представил информацию о выполненных работах в 2025 году и планах на 2026 год. Некоторые вопросы, предложенные сотрудниками, министр решил на месте, а другие передал соответствующим руководителям для дальнейшего исполнения.

Согласно информации, старое здание Ноокенского района было построено в 1960 году и использовалось 65 лет, в результате чего пришло в неудовлетворительное состояние.

В церемонии открытия обновлённого здания приняли участие министр энергетики КР Т. Ибраев, генеральный директор ОАО «НЭСК» И. Сыдыгалиев, аким района Таалайбек Ишенбеков, а также местные жители и сотрудники энергетики.