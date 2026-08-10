Общая стоимость проекта 5,7 млн сомов. Здание Кок-Артского района электрических сетей введено в эксплуатацию после ремонта

Бишкек, "Саясат.kg". «Наша единственная цель — увеличение объёмов генерации», — отметил министр в своём выступлении.

Сегодня, 28 января 2026 года, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев с рабочей поездкой посетил Жалал-Абадскую область и принял участие в торжественной церемонии открытия обновлённого здания Кок-Артского района электрических сетей (РЭС) Жалал-Абадского предприятия электрических сетей — филиала ОАО «НЭСК».

Капитальный ремонт здания был начат в марте 2025 года и полностью завершён в ноябре того же года. Обновлённое здание рассчитано на 112 сотрудников.

Общая стоимость проекта составила 5,7 млн сомов и была профинансирована за счёт собственных средств ОАО «НЭСК».

Строительные работы выполнены ОсОО «Өмүр-Курулуш».

В ходе торжественного открытия министр энергетики Т. Ибраев отметил развитие энергетической отрасли Кыргызстана и подчеркнул, что в настоящее время реализуется ещё ряд значимых и перспективных проектов. Он отметил, что предпринимаемые шаги по развитию отрасли и реализации крупных проектов направлены на выход из энергетического дефицита.

«Наша единственная цель — увеличение объёмов генерации», — отметил министр в своём выступлении.

Подчеркнув, что создание условий для энергетиков является приоритетной задачей для успешного развития отрасли, он отметил, что новое здание предназначено для создания благоприятных условий труда сотрудников и повышения качества обслуживания потребителей.

Вместе с тем, в целях дальнейшего повышения качества и оперативности электроснабжения населения, министр энергетики вручил сотрудникам Жалал-Абадского предприятия электрических сетей ключи от одной единицы специальной техники.

Напомним, что здание Кок-Артского района электрических сетей было построено в 1984 году как двухэтажное. Ранее оно не соответствовало санитарным нормам, что создавало неудобства как для сотрудников, так и для потребителей. На сегодняшний день здание полностью обновлено и преобразовано в современное сооружение.

В мероприятии приняли участие министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, генеральный директор ОАО «НЭСК» Ильгиз Сыдыгалиев, заместитель акима Сузакского района Азамат Маматжанов, а также энергетики и местные жители.