Общая стоимость более 31 млн сомов. Министр энергетики запустил три энергетических объекта в Узгенском районе Ошской области

Бишкек, "Саясат.kg". Ибраев: За последние 5 лет энергетическая отрасль значительно обновилась, однако этого всё ещё недостаточно. Мы должны и дальше уверенно двигаться по выбранному пути развития.

Сегодня, 27 января 2026 года, в рамках рабочей поездки в Ошскую область министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев ввёл в эксплуатацию 5 объектов. Из них 3 объекта построены в Узгенском районе.

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов являются наглядным результатом проводимых реформ в энергетической отрасли.

1-й объект

Участок «Куршаб», расположенный в Куршабском айылном аймаке, построен с целью улучшения условий труда сотрудников и обеспечения современных, комфортных рабочих мест.

Проект профинансирован ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» при Министерстве энергетики КР. Общая сметная стоимость составляет 9 млн 670,03 тыс. сомов.

Строительные работы выполнены ОсОО «Азия Вей Групп», стоимость выполненных работ составила 7 млн 325,69 тыс. сомов.

2-й объект

Строительно-монтажные работы второго этапа подстанции 110/35/10 кВ «Кара-Шоро» успешно завершены, объект введён в эксплуатацию.

Общая сметная стоимость проекта составляет 13 млн 500 тыс. сомов. Работы выполнены хозяйственным способом, стоимость выполненных работ - 13 млн 462,95 тыс. сомов.

Основная цель проекта - разгрузка подстанций 110/35/10 кВ «Узген», 110/35/10 кВ «Кара-Кульджа», 35/10 кВ «Западная», 35/10 кВ «Новая», а также воздушных линий 35 кВ «Узген–Новая», «Кара-Суу–Отуз-Адыр», «Отуз-Адыр–Кызыл-Абад», и обеспечение населения качественной и бесперебойной электроэнергией.

На подстанции установлено современное электрооборудование, в том числе трансформатор мощностью 25 МВА, элегазовые выключатели 110 кВ и 35 кВ, разъединители, а также ограничители перенапряжений ОПН-110 кВ и ОПН-35 кВ.

3-й объект

Участок «Салам-Алик» построен с целью улучшения условий труда работников и создания комфортных рабочих мест.

Общая сметная стоимость проекта составляет 9 млн 752,27 тыс. сомов.

Строительные работы выполнены ОсОО «Вкрет-Мет», финансирование осуществлено ОАО «НЭС Кыргызстана», стоимость выполненных работ - 8 млн 286,3 тыс. сомов.

Реализация данного проекта позволит создать безопасную и комфортную рабочую среду для персонала, повысить производительность труда и обеспечить качественное выполнение поставленных задач.

В своём выступлении министр отметил, что новые объекты в Ошской области будут служить не только энергетикам, но и населению.

«Сегодня в Ошской области мы ввели в эксплуатацию в общей сложности 5 новых объектов. Это большое достижение для нас. За последние 5 лет энергетическая отрасль значительно обновилась, однако этого всё ещё недостаточно. Мы должны и дальше уверенно двигаться по выбранному пути развития. Если в стране будет достаточно электроэнергии - будет развиваться и экономика. Развитая страна ни от кого не зависит. Сегодняшние объекты служат не только энергетикам, но прежде всего народу, так как построены для бесперебойного электроснабжения населения. Пусть новые объекты будут благословенными. Пусть свет в домах наших граждан никогда не гаснет!» - сказал министр Т. Ибраев.

Кроме того, министр энергетики ознакомился со зданием Узгенского РЭС, прошедшим капитальный ремонт, и получил информацию о созданных условиях труда для работников.

В торжественных мероприятиях приняли участие министр энергетики Т. Ибраев, генеральный директор ОАО «НЭС Кыргызстана» И. Сыдыгалиев, аким Узгенского района Каныбек Апбасов, энергетики, представители местных органов власти и жители. Старейшины сел выразили благодарность и дали свои благословения.