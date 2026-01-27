Новую высоковольтную подстанцию «Т. Кулатова» открыли в Ноокате

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев ввёл в эксплуатацию подстанцию 35/10 кВ «Т. Кулатова» и воздушную линию электропередачи 35 кВ «Абшыр – Т. Кулатов», расположенные в селе Кожо-Арык Кулатовского айыл окмоту Ноокатского района Ошского предприятия электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Основная цель проекта - обеспечить электроэнергией 1820 абонентов из 3626, подключённых к 97 трансформаторным подстанциям фидера 10 кВ «Абшыр» протяжённостью 55 км, отходящего от подстанции 110/35/10 кВ «Көк-Жар», за счёт новой подстанции 35/10 кВ «Т. Кулатов». Также проект направлен на обеспечение качественным и стабильным электроснабжением жителей сёл Абшыр, Кожо-Арык, Кош-Добо и Баглан Кулатовского айыл окмоту.

Кроме того, подстанции 35/10 кВ «Абшыр» и 110/35/10 кВ «Көк-Жар» будут разгружены от избыточных нагрузок, что позволит снизить технические потери. Воздушная линия 35 кВ «Т. Кулатова» протяжённостью 5,6 км построена с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) и подключена к линии 35 кВ «Көк-Жар – Абшыр».

По плану стоимость строительства подстанции составляла 15 млн сомов, строительства воздушной линии – 10 млн сомов. По итогам выполненных работ подстанция была построена за 8 млн 218,45 тыс. сомов, а воздушная линия - за 7 млн 197,28 тыс. сомов.

В ходе церемонии открытия министр Таалайбек Ибраев отметил, что развитие энергетической инфраструктуры в регионах является одним из ключевых направлений по обеспечению населения качественной и бесперебойной электроэнергией, и подчеркнул, что ввод подобных объектов повышает надёжность энергосистемы.

С технической точки зрения на подстанции установлен трансформатор мощностью 2,5 МВА 35/10 кВ, выключатель 35 кВ и оборудование КРУН-10 кВ, а также выведены три фидера напряжением 10 кВ в направлениях Кош-Добо, Кожо-Арык и Баглан.

Следует отметить, что вопрос строительства подстанции 35/10 кВ «Т. Кулатов» был поднят местными жителями на II Народном курултае и на сегодняшний день полностью реализован - объект введён в эксплуатацию.

За вклад в укрепление и улучшение энергетической ситуации в Ошской области от имени местных жителей Ноокатская районная государственная администрация вручила министру Т. Ибраеву Благодарственное письмо.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Т. Ибраев, генеральный директор ОАО «НЭСК» И. Сыдыгалиев, аким Ноокатского района Данияр Шейшеканов, энергетики Ошского предприятия электрических сетей, представители местных органов власти и жители сёл.