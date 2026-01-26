Назначен новый заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры

Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующий приказ подписал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев.

Ураанов Дастан Талантбекович назначен заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. Соответствующий приказ подписал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня, 26 января, заместитель министра строительства Бакай Турдугулов представил нового заместителя директора коллективу департамента и пожелал ему успехов в служебной деятельности.

Дастан Ураанов по образованию архитектор и градостроитель. В сфере архитектуры работает с 2015 года. Ранее занимал должность начальника производственного отдела № 8 Департамента градостроительства и архитектуры.

Отметим, что ранее данную должность занимал нынешний директор департамента Данияр Бапышов.