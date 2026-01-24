Компании GPRC, NRP и KCG заинтересованы в строительстве ТЭС в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе встречи министр рассказал о работе, проделанной за последние 2–3 года по развитию энергетической системы страны

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев встретился с руководством консорциума компаний GPRC, NRP и KCG — Константином Пановко и Александром Онгом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики КР.

В ходе встречи министр рассказал о работе, проделанной за последние 2–3 года по развитию энергетической системы страны, а также о реализации текущих и перспективных проектов в энергетической отрасли.

Вместе с тем Таалайбек Ибраев предложил руководству консорциума рассмотреть возможность строительства тепловых электрических станций (ТЭС) на базе угольных месторождений Кыргызстана.

В свою очередь представители консорциума подтвердили намерение разработать, профинансировать и построить три тепловые электрические станции мощностью по 350 МВт каждая, с общей установленной мощностью 1050 МВт, с применением технологий чистого угля в соответствии с международными стандартами. Также было отмечено, что консорциум обладает опытом строительства аналогичных ТЭС.

По словам представителей консорциума, использование современных технологий позволит обеспечить надежную, экологически чистую и бесперебойную генерацию электроэнергии на основе угля. Для этого специалисты планируют провести исследования угольных месторождений и качественных характеристик угля, включая зольность, влажность, выход летучих веществ, содержание серы и фосфора, а также калорийность.

Министр призвал специалистов консорциума провести необходимые исследования для реализации проекта и отметил, что Министерство энергетики Кыргызской Республики окажет всестороннюю поддержку в рамках своей компетенции.