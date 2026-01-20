Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов принял участие в международной ювелирной выставке «Vicenzaoro»

Бишкек, "Саясат.kg". Особое внимание было уделено потенциалу Кыргызстана в сфере переработки драгоценных металлов и камней

Председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов в ходе рабочего визита в Италию посетил международную ювелирную выставку «Vicenzaoro» в городе Виченца.

В рамках мероприятия глава ГНС ознакомился с новыми трендами в ювелирной отрасли, материалах и технологиях, а также провёл рабочие встречи с руководителями и представителями ведущих итальянских ювелирных компаний.

В частности, Алмамбет Шыкмаматов встретился с директором по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности группы Bvlgari и итальянских брендов LVMH Элеонорой Риццуто.

В ходе встречи председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов рассказал о текущем состоянии ювелирной отрасли Кыргызской Республики, проводимых реформах и мерах государственной поддержки, направленных на развитие ювелирного производства.

Особое внимание было уделено потенциалу Кыргызстана в сфере переработки драгоценных металлов и камней, а также возможностям привлечения иностранных инвестиций и налаживания сотрудничества с крупными международными брендами.

Стороны обсудили возможность обучения ювелирному мастерству специалистов из Кыргызстана на базе академии Bvlgari.

Также состоялась встреча с президентом ассоциации производителей и экспортеров ювелирного оборудования мистером Масимо Полеро. В ходе которых были переговорены вопросы взаимного сотрудничества в сфере ювелирной отрасли.

Алмамбет Шыкмаматов предложил варианты совместных действий, в том числе приобретение Кыргызской Республикой оборудования у компании AFEMO для организации полного цикла производства ювелирных изделий.

Кроме того, были проведены отдельные двусторонние встречи с Trevi Group S.r.l. и Damiani Group.

В ходе обсуждения стороны затронули вопросы применения современных технологий и оборудования в ювелирной отрасли, включая решения для анализа драгоценных металлов в лабораторных условиях, а также технологии, используемые при изготовлении и переработке ювелирной продукции.

Также обсуждена возможность адаптации и внедрения передовых итальянских технологий в Кыргызской Республике, их практическому применению на отечественных ювелирных предприятиях и в профильных лабораториях.

В завершение встречи достигнута договорённость о визите итальянских производителей ювелирных изделий в Кыргызскую Республику для изучения и оценки рынка. Также для проведения дополнительных переговоров по дальнейшему тесному сотрудничеству и реализации совместных проектов.

Отметим, международная ювелирная выставка Vicenzaoro — это ведущая профессиональная B2B-площадка, предназначенная для демонстрации ювелирных изделий, драгоценных камней, оборудования и технологий, а также для установления деловых контактов, обмена опытом, изучения мировых трендов и развития международного сотрудничества в ювелирной отрасли.