Каракульскую ГЭС в Кыргызстане планируют запустить до конца года

Строительство Каракульской ГЭС в Кыргызстане вышло на завершающую стадию. По данным открытого акционерного общества «Чакан ГЭС», которое реализует проект, общий объем выполненных работ достиг 65%. ГЭС расположена на реке Кара-Суу недалеко от города Каракуль.

К настоящему моменту, как сообщается в пресс-релизе Минэнерго республики, строители полностью завершили работы на основных сооружениях. К ним относятся здание самой ГЭС с машинным залом, где уже смонтировано основное и вспомогательное оборудование, а также головное водозаборное сооружение, отводящий канал и напорный трубопровод.

Важным этапом стало стопроцентное завершение строительства подстанции и воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Именно эта инфраструктура обеспечит передачу вырабатываемой электроэнергии в общую энергосистему страны.

Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу устройств релейной защиты и автоматики, а также прокладке кабелей напряжением 10 кВ. Все строительно-монтажные операции осуществляются в строгом соответствии с графиком, предусмотренным инвестиционным соглашением.

Проектная мощность новой станции составит 18 МВт. Ожидается, что среднегодовая выработка электроэнергии достигнет 110 миллионов киловатт-часов. Завершить строительство Каракульской ГЭС планируется в конце текущего года.

Источник: rivers.help