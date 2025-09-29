Кыргызстан резко увеличил экспорт золота

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В июле Кыргызстан продал за рубеж 2 тонны золота.

По последним данным, в июле Кыргызстан резко нарастил экспорт золота. Это следует из бюллетеня о внешней торговле, предоставленного Нацстаткомом.

А это больше, чем за предыдущие шесть месяцев, когда было реализовано только 1,7 тонны. В разрезе стран в течение семи месяцев золото поставлялось следующим образом:

Швейцария - 2,3 тонны на $247 млн;

Великобритания - 1,4 тонны $142,5 млн;

Малайзия - 100 кг на $10,7 млн;

Турция - 10,6 кг на $1 млн.

При этом резкий рост экспорта наблюдался в основном за счет поставок в Швейцарию (+131% относительно мая), Великобританию (+104%) и Малайзию (в 2 раза).

Однако в январе - июле Кыргызстан все равно поставил за рубеж на 3,2 тонны золота меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Источник: kaktus.media