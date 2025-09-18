Япония заинтересована в расширении взаимодействия с Кыргызстаном в энергетике

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Таалайбек Ибраев провел переговоры с замминистра экономики, торговли и промышленности Японии

В Токио 16 сентября в рамках участия во Втором диалоге министров по вопросам экономики и энергетики «Центральная Азия и Япония» состоялась встреча министра энергетики КР Таалайбека Ибраева с заместителем министра экономики, торговли и промышленности Японии господином Такэхико Мацуо.

По информации Минэнерго КР, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, включая реализацию совместных проектов в области гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Отдельное внимание было уделено вопросам низкоуглеродного развития, энергетического перехода и подготовке квалифицированных кадров.

Министр выразил признательность японской стороне за поддержку в реализации проектов в Кыргызстане и подчеркнул готовность к дальнейшему углублению партнерства.

В свою очередь Такэхико Мацуо подтвердил заинтересованность Японии в расширении взаимодействия с Кыргызстаном в энергетической сфере.

По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог и активизировать совместную работу по приоритетным направлениям сотрудничества.

Источник: vesti.kg