Ошская область получила 670.2 млн сомов межбюджетных трансфертов с начала года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из республиканского бюджета выделено 148.7 млн сомов на компенсацию расходов айыл окмоту Ошской области за потребленную электроэнергию.

В Ошскую область с начала года из республиканского бюджета направлено 670.2 млн сомов межбюджетных трансфертов. Такие данные приводит Минфин.

По информации министерства, основными направлениями финансирования являются:

выравнивающие трансферты – 450.4 млн сомов;

делегирование отдельных госполномочий органам МСУ (в т.ч. зарплата статиста) – 13.2 млн сомов;

компенсация 50% электроэнергии – 24.4 млн сомов;

разработка генпланов населенных пунктов – 71.9 млн сомов;

субсидирование муниципальных теплоснабжающих предприятий – 12.4 млн сомов;

финансирование дошкольных учреждений – 42.6 млн сомов;

победителям конкурса «Лучший айыл окмоту» – 4 млн сомов.

Отдельно средства выделяли по решениям кабмина:

айыл окмоту Гульчо (Алайский район) – 4 млн сомов на ремонт ДОО и детскую площадку;

айыл окмоту Баш-Добо (Узгенский район) – 19 млн сомов на капремонт детского сада;

айыл окмоту Т. Зулпуев (Ноокатский район) – 28.3 млн сомов на мероприятия к 100-летию госдеятеля Т. Зулпуева.

Кроме того, из республиканского бюджета выделено 148.7 млн сомов на компенсацию расходов айыл окмоту Ошской области за потребленную электроэнергию.

