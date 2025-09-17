           
Ошская область получила 670.2 млн сомов межбюджетных трансфертов с начала года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из республиканского бюджета выделено 148.7 млн сомов на компенсацию расходов айыл окмоту Ошской области за потребленную электроэнергию.

В Ошскую область с начала года из республиканского бюджета направлено 670.2 млн сомов межбюджетных трансфертов. Такие данные приводит Минфин.

По информации министерства, основными направлениями финансирования являются:

  • выравнивающие трансферты – 450.4 млн сомов;
  • делегирование отдельных госполномочий органам МСУ (в т.ч. зарплата статиста) – 13.2 млн сомов;
  • компенсация 50% электроэнергии – 24.4 млн сомов;
  • разработка генпланов населенных пунктов – 71.9 млн сомов;
  • субсидирование муниципальных теплоснабжающих предприятий – 12.4 млн сомов;
  • финансирование дошкольных учреждений – 42.6 млн сомов;
  • победителям конкурса «Лучший айыл окмоту» – 4 млн сомов.

Отдельно средства выделяли по решениям кабмина:

  • айыл окмоту Гульчо (Алайский район) – 4 млн сомов на ремонт ДОО и детскую площадку;
  • айыл окмоту Баш-Добо (Узгенский район) – 19 млн сомов на капремонт детского сада;
  • айыл окмоту Т. Зулпуев (Ноокатский район) – 28.3 млн сомов на мероприятия к 100-летию госдеятеля Т. Зулпуева.

Кроме того, из республиканского бюджета выделено 148.7 млн сомов на компенсацию расходов айыл окмоту Ошской области за потребленную электроэнергию.

Источник: economist.kg

           