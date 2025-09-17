Иссык-Кульская область получила 622 млн сомов межбюджетных трансфертов с начала года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Согласно решениям кабмина, дополнительно профинансировано 50.5 млн сомов.

Межбюджетные трансферты в Иссык-Кульскую область с начала года профинансированы из республиканского бюджета на сумму 622.4 млн сомов. Об этом сообщает Минфин.

Как отметили в ведомстве, из республиканского бюджета выделено 93.8 млн сомов на компенсацию расходов на электроэнергию для органов местного самоуправления. Другие средства распределены следующим образом:

выравнивающий трансферт – 121.2 млн сомов,

на компенсацию 50% электроэнергии – 32.7 млн сомов,

на разработку генеральных планов населенных пунктов – 57 млн сомов,

на субсидирование муниципальных теплоснабжающих предприятий – 324.2 млн сомов,

на конкурс «Лучший айыл окмоту» – 2 млн сомов,

на финансирование дошкольных учреждений – 34.8 млн сомов.

Источник: economist.kg