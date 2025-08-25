Чуйская область бьет мировые рекорды по сбору помидоров

Жайыльский район Чуйской области бьёт мировые рекорды по урожайности томатов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По данным ведомства, там были посажены томаты сорта «Хайнц» и «Есесем» на площади 270 гектаров, при этом урожайность составила 120 тонн с гектара. В мире самую высокую урожайность традиционно собирают в Северной Америке — до 90 тонн с гектара.

«Основная часть урожая отправляется на переработку — для производства соусов, кетчупов и другой продукции. Оставшаяся часть предназначена для экспорта. При выращивании томатов использовались современные агротехнологии, в том числе автоматизированная система капельного орошения», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Минсельхозе, процесс сбора урожая также автоматизирован — для этого из Италии был завезён специальный томатный комбайн.

Источник: Кабар