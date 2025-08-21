Введен временный запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец из КР

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Введен временный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз). Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ принят в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

Временный запрет установлен сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Кыргызской Республики крупного рогатого скота, классифицируемого кодом 0102 ТН ВЭД ЕАЭС, лошадей, классифицируемых кодом 0101 ТН ВЭД ЕАЭС, овец и коз, классифицируемых кодом 0104 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением: транзита через территорию Кыргызской Республики; спортивных лошадей для участия в соревнованиях; лошадей, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или отдельным лицам.

Министерству экономики и коммерции, Министерству иностранных дел, Государственной таможенной службе, Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза сельскохозяйственных животных.

Источник: 24.kg