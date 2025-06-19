Нарынгидроэнергострой увеличит уставной капитал на 150 миллионов сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ОАО «Нарынгидроэнергострой» увеличт свой уставной капитал на 150 миллионов сомов.

ОАО «Нарынгидроэнергострой» увеличт свой уставной капитал на 150 миллионов сомов. Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование по согласованию с парламентским комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике. Ведомство также должно предусмотреть корректировки при подготовке изменений в закон о республиканском бюджете на 2025–2027 годы.

Министерство энергетики проведет процедуру увеличения уставного капитала предприятия, а Служба регулирования и надзора за финансовым рынком — регистрацию дополнительного выпуска акций ОАО «Нарынгидроэнергострой».

Отмечается, что компания имеет стратегическое значение в гидроэнергетическом секторе страны. Решение о поддержке направлено на укрепление энергетической инфраструктуры КР.