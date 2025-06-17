Глава "Кыргызалтын" Кубат Абдраимов ознакомился с работой рудника Кумтор

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание Кубат Абдраимов обратил на работу мастерской по ремонту тяжелой горной техники и топливно-заправочного комплекса.

Председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов посетил рудник Кумтор и оценил ход реализации проекта по подземной добыче золота, работу золотоизвлекательной фабрики и состояние карьеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как сообщили в организации, глава «Кыргызалтын» также проверил мастерскую по ремонту горной техники и топливно-заправочный комплекс.

«На руднике используется современная техника, работающая в условиях высокогорья и сложной погоды, поэтому многое зависит от профессионализма ремонтников. Новый топливный комплекс усилил контроль за расходом дизеля и позволил сэкономить значительные средства. Мы продолжим развивать производство и цифровизацию», — сказал Кубат Абдраимов.

По его словам, показатели за 2024 год подтверждают, что план по добыче золота на 2025 год реалистичен и будет выполнен в полном объеме.