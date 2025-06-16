Айбек Джунушалиев представил Бишкек на инвестиционном форуме в Астане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Градоначальник выступил на пленарной сессии форума

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сегодня в Астане принял участие во втором Индустриально-инвестиционном форуме «Центральная Азия — Китай».

Как сообщили в мэрии столицы, в рамках пленарной сессии форума мэр выступил с презентацией инвестиционного потенциала города Бишкек и обозначил приоритетные направления деятельности мэрии по формированию благоприятного инвестиционного климата и устойчивой городской среды.

Особое внимание в выступлении было уделено перспективам государственно-частного партнёрства, развитию городской инфраструктуры, а также мерам поддержки инвесторов на национальном и местном уровне.