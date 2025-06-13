ВВП Кыргызстана увеличился на 12,3% - Нацстатком

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В январе-мае 2025 года ВВП составил 573,1 млрд сомов

Валовой внутренний продукт, по предварительной оценке, в январе-мае 2025 года составил 573,1 млрд сомов, увеличившись по сравнению с январем-маем прошлого года на 12,3%. Об этом сообщили в Нацстаткоме КР.

По данным ведомства, рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и чистыми налогами на продукты. При этом, темпы прироста отраслей товарного производства по сравнению с январем-маем прошлого года увеличились на 18,2%, темпы прироста отраслей, оказывающих услуги - на 9,2%, а чистые налоги на продукты - на 12,0%.

В структуре ВВП наибольшая доля (52,9%) пришлась на отрасли, оказывающие услуги, доля которых по сравнению с январем-маем прошлого года снизилась на 0,8 процентных пункта, в то время как доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась на 2,4 процентных пункта и составила 30,5%.

При этом, доля строительства по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросла на 1,5 процентных пункта, промышленности - на 1,3 процентных пункта, а доля сельского хозяйства, напротив, сократилась на 0,4 процентных пункта, сообщили в Нацстаткоме.



