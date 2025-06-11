Добыча золота в Чон-Кемине пополнит местный бюджет до 220 миллионов сомов

В настоящее время айыл окмоту является дотационным.

От разработки месторождения Долпран в местный бюджет поступит от 150 до 220 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил глава Чон-Кеминского айыл окмоту Алмаз Кенжебаев.

По его словам, в настоящее время айыл окмоту является дотационным.

«Благодаря разработке месторождения появится около 200 рабочих мест, сотрудники будут получать от 50 тысяч сомов и выше. 90 процентов рабочих будут из числа местных жителей», — сказал Алмаз Кенжебаев.

Он отметил, что лицензию на добычу золота, серебра и меди получила китайская компания «Иньши». Добыча будет осуществляться штольным методом.

Территория Чон-Кеминского национального природного парка не затрагивается.

После завершения работ участок обещают рекультивировать и озеленить.

В реестре действующих лицензий на момент 3 июня 2025 года, опубликованном на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, указано, что лицензия на месторождение Долпран выдана ОсОО «Кемин Ресурс Групп» со сроком действия до 27 февраля 2043-го.

Ранее сообщалось, что местные жители восьми сел Чон-Кеминской долины опасаются возможных негативных последствий добычи полезных ископаемых.

Источник: 24.kg