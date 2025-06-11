Не окно в Европу, а окно возможностей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Экономика страны открыта к новым экономическим и логистическим проектам, которые отвечают национальным интересам.

Международный интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) растёт. За месяц до старта участие в нём подтвердили представители более 92 государств и территорий - на 5% больше, чем в прошлом году. Тенденция увеличения числа участников обусловлена результативностью и высоким статусом форума на глобальной экономической арене.

Кыргызстан, как государство с развивающейся экономикой и партнёр России по разным интеграционным объединениям, активно участвует в ПМЭФ. Экономика страны открыта к новым экономическим и логистическим проектам, которые отвечают национальным интересам. Кроме того, роль Кыргызстана как транзитной зоны, повышается, а действующее законодательство, благодаря открытости и минимизации бюрократических процедур, привлекает всё больше и больше представителей бизнеса различных сфер и масштабов.

На прошлогоднем ПМЭФ-24 представителями нашей республики были подписаны соглашения между биржами стран-участниц ЕАЭС и транзитные контракты с Газпромом. Биржевое соглашение открыло новые возможности для свободной торговли, уменьшило временные затраты на логистику и способствовало более эффективному распределению ресурсов в Евразийском союзе. В энергетическом плане контракты с Газпромом обеспечили поставки газа на север и юг Кыргызстана. Это важное стратегическое решение для Кыргызской Республики, испытывающей нехватку энергетических ресурсов и мощностей. Газпром, имеющий соглашения на поставку газа со странами Центральной Азии, остаётся ключевым игроком в энергетическом секторе региона.

Весьма надеемся, что нынешний форум окажется не менее полезным и плодотворным. Ибо главная тема нынешнего «Общие ценности — основа роста в многополярном мире» отчётливо указывает, вновь подтверждает, что Петербургский международный экономический форум воистину является окном возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления экономического, энергетического, научно-технического прогресса.

Калнур Ормушев, экономист