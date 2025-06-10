РКФР выделит $1,5 млн на восстановление кинотеатров в регионах КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Планируется реконструировать шесть кинотеатров

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) подписал соглашение о финансировании с ОсОО «Атлант Синема», направленное на реконструкцию кинотеатров в малых и средних городах Кыргызстана. Общий объем инвестиций составит 1 млн 550 тысяч долларов США. Об этом сообщили в фонде.

В РКФР отметили, что проект реализуется по поручению президента КР Садыра Жапарова и при поддержке кабинета министров. Он ориентирован на развитие культурной инфраструктуры в регионах, где отсутствуют современные кинозалы. В отличие от Бишкека и Оша, жители райцентров и сельских населенных пунктов зачастую лишены доступа к качественному кино, особенно отечественного производства. Реконструкция позволит изменить ситуацию и расширить возможности культурного досуга.

«Сегодня Российско-Кыргызский Фонд развития совместно с бизнесом приступили к реализации масштабного проекта по восстановлению старых кинотеатров в регионах Кыргызстана. Благодаря финансированию РКФР планируется реконструировать шесть объектов. Первым станет кинотеатр «Чолпон» в городе Чолпон-Ата, рассчитанный на 250 зрительских мест. Также будут восстановлены кинотеатры в городах Кербен, Араван, Беловодское, Баткен и Токмак», — сообщил председатель правления фонда Артем Новиков.

На сегодняшний день «Атлант Синема» уже успешно управляет тремя кинотеатрами в регионах Кыргызстана: «Ысык-Кол» в Караколе, «Жаштык» в Кара-Балте и «Жаз» в селе Тюп. Компания активно сотрудничает с ведущими кыргызстанскими кинокомпаниями — «1.1 студио», «Пионер продакшн», «Чебер продакшн» и другими, способствуя продвижению национального кинематографа и поддержке кыргызского языка.

Ожидается, что в рамках проекта будет создано 63 новых рабочих места. Также вырастут налоговые и социальные отчисления в бюджет. Кроме того, инициатива внесет вклад в развитие региональной экономики и местных сообществ через культурные проекты.