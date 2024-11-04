Минфин планирует перечислить Соцфонду более 140 млн сомов

Минфин планирует перечислить Соцфонду более 140 млн сомов

Министерство финансов думает выделить Социальному фонду более 140 млн сомов на повышение пенсий военнослужащих. Соответствующий проект постановления кабинета министров опубликован для общественного обсуждения.

Ведомство напоминает, что президент Садыр Жапаров подписал указ о повышении военнослужащим пенсии на 10,8%.

Документ не распространяется на лиц, имеющих право на пенсию и продолжающих воинскую службу.

Для реализации указа по согласованию с комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике планируется выделение Соцфонду средств на 2024 год в размере 140 млн 460,8 тыс. сомов.

При подписании постановления данные изменения должны быть предусмотрены в Законе "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов".

Напомним, по предварительным расчетам Министерства финансов, после повышения средний размер общей пенсии военнослужащих составит 18,3 тыс. сомов, повышение составит в среднем 1,8 тыс. сомов.